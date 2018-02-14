ÜLKE YASA BOĞULDU! ÜNLÜ PRENS HAYATINI KAYBETTİ
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenen Fransız asıllı Prens Henrik, Fredensborg Sarayı'nda 84 yaşında hayatını kaybetti.
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin eşi Prens Henrik hayata gözlerini yumdu. Prens Henrik'in ölümü Kraliyet Sarayı Amalienborg tarafından yayınlanan bir basın bildirisiyle duyuruldu. Kraliyet ailesinin sayfiye amaçlı kulandığı Frededensborg Şatosunda hayatını kaybeden Prens Henrik Aralık ayı sonunda durumunun ağırlaşması nedeniyle kaldırıldığı Rigshospital hastaesinde tedavi görmekteyken dün Fredensborg Şatosuna nakledilmişti.
TÜMÖR NEDENİ İLE TEDAVİ GÖRÜYORDU
Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda demans hastalığına yakalandığı açıklanan belirtilen Prens Henrik'in akciğerlerinde tespit edilen iyi huylu bir tümör nedeniyle tedavi görmekteyken durumunun ağırlaştığı açıklanmıştı.
YAS SÜRESİNE KRALİYET AİLESİ KARAR VERECEK
Cenaze törenine Avrupa'nın çeşitli kraliyet aileleri mensuplarının katılması bekleniyor. Kraliyet ailesi Prens Henrik'in ölümü üzerine yas ilan etti. Kraliyet ailesi ilan edilen yas uyarınca katıldıkları tüm sosyal etkinliklerde siyah giyinecekler, kraliyet muhafızları ise siyah pazubant taşıyacaklar. Yas süresinin ne kadar olacağına kraliyet ailesinin karar vereceği açıklandı.
Cenaze töreninin ve defin işleminin ne zaman yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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