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ülke ülke ronaldo haritası

ÜLKE ÜLKE RONALDO HARİTASI

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla 49 farklı statta gol atmayı başardı.

Tarih : 01 Kasım 2016, 10:29
Puan Ver : Ülke Ülke Ronaldo Haritası(5/10)3


Real Madrid'de forma giydiği 8 sezonun tamamında en az bir kez "hat-trick" yapan 31 yaşındaki Ronaldo, İspanyol takımının formasıyla 38 maçta 3 veya üzerinde gol atmayı başardı.

MESSİ'Yİ GEÇTİ



Bu istatistikle Barcelona'da forma giyen ve şimdiye kadar 37 maçta hat-trick yapan Lionel Messi'yi geçen Ronaldo, İspanya futbol tarihinin en fazla hat-trick yapan futbolcuları listesinde ilk sıraya yükseldi.



Real Madrid Kulübü, yıldız futbolcusunun sadece La Liga'da oynanan, 11'i deplasmanda olmak üzere toplam 31 maçta 3 veya üzerinde gol attığını belirterek, Ronaldo'nun istatistiklerini hiçbir futbolcunun yakalayamayacağını savundu.








Etiketler: Ülke  Ülke  Ronaldo  Haritası    haber

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