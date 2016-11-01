

Real Madrid'de forma giydiği 8 sezonun tamamında en az bir kez "hat-trick" yapan 31 yaşındaki Ronaldo, İspanyol takımının formasıyla 38 maçta 3 veya üzerinde gol atmayı başardı.



MESSİ'Yİ GEÇTİ







Bu istatistikle Barcelona'da forma giyen ve şimdiye kadar 37 maçta hat-trick yapan Lionel Messi'yi geçen Ronaldo, İspanya futbol tarihinin en fazla hat-trick yapan futbolcuları listesinde ilk sıraya yükseldi.







Real Madrid Kulübü, yıldız futbolcusunun sadece La Liga'da oynanan, 11'i deplasmanda olmak üzere toplam 31 maçta 3 veya üzerinde gol attığını belirterek, Ronaldo'nun istatistiklerini hiçbir futbolcunun yakalayamayacağını savundu.