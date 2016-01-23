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ülke şokta! okula silahlı saldırı: 5 ölü

ÜLKE ŞOKTA! OKULA SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde, bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi öldü.

Tarih : 23 Ocak 2016, 09:56
Puan Ver : Ülke Şokta! Okula Silahlı Saldırı: 5 Ölü(7/10)8


Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Davos Zirvesi için İsviçre'de bulunduğu İsviçre'de saldırı üzerine düzenlediği basın toplantısında okulda meydana gelen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralılardan ikisinin durumunun da kritik olduğunu açıkladı. Trudeau, saldırganın kimliğine ve saldırı nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir erkek çocuğunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Saldırının meydana geldiği La Loche Okulu, giriş ve çıkışlara kapatılırken, polis okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bölge yetkilileri, saldırının okul yerleşkesinde Dene Binası'nda gerçekleştiğini ve bu binada 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüklerini açıkladı.








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