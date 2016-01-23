

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Davos Zirvesi için İsviçre'de bulunduğu İsviçre'de saldırı üzerine düzenlediği basın toplantısında okulda meydana gelen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralılardan ikisinin durumunun da kritik olduğunu açıkladı. Trudeau, saldırganın kimliğine ve saldırı nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir erkek çocuğunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Saldırının meydana geldiği La Loche Okulu, giriş ve çıkışlara kapatılırken, polis okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bölge yetkilileri, saldırının okul yerleşkesinde Dene Binası'nda gerçekleştiğini ve bu binada 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüklerini açıkladı.