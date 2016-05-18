

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Esmeraldas kentinin 58 kilometre güneyi olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklandı.







Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.







Ekvador'da 16 Nisan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 650 kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.