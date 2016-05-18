ÜLKE ŞOKTA! BİR AY SONRA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un batısında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Esmeraldas kentinin 58 kilometre güneyi olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklandı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ekvador'da 16 Nisan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 650 kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar