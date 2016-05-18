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ülke şokta! bir ay sonra ikinci büyük deprem

ÜLKE ŞOKTA! BİR AY SONRA İKİNCİ BÜYÜK DEPREM

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un batısında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 13:40
Puan Ver : Ülke Şokta! Bir Ay Sonra İkinci Büyük Deprem(5/10)6


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada,  merkez üssü Esmeraldas kentinin 58 kilometre güneyi olan depremin yerin 10  kilometre altında kaydedildiği açıklandı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Ekvador'da 16 Nisan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az  650 kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.








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