

Güvenlik Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Perşembe günü terör teşkilatı IŞİD'in hücum düzenleyebileceği istihbaratına karşı bütün illerin güven müdürlüklerini uyardı.







TÜM İLLERE UYARI GÖNDERİLDİ







Güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güvenlik Genel Müdürlüğünün, 81 ilin güven müdürlüğüne gönderdiği ve "gizli" ibaresi tespit edilen yazıda, 19 Mayıs evvel terör teşkilatı IŞİD'in başta asker ve polis noktaları olmak üzere, kritik ciddiye haiz kamu binalarına yönelik hücum şansına karşı, lüzumlu tedbirlerin alınması istendi.







Terör teşkilatı IŞİD'in, "Türk asker ve polisini kafir olarak gördüğü, savaşmanın ve öldürülmelerinin caiz bulunduğu" tarafında talimatı bulunduğunun da vurgulandığı yazıda, 19 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek etkinliklerde alıncak tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ek tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.







TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ







Öte yandan istihbarat birimleri terör teşkilatı IŞİD'in yeni hedefinin 19 Mayıs'ta Anıtkabir ile Ankara Cebeci'deki askerlik şubesi bulunduğunu açığa çıkarmıştı. Bu gelişmeden sonra Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Genelkurmay'dan uygulanan bildirimde 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in halka açık bulunduğu belirtildi.