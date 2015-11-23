ÜLKE ALARMDA... OKULLAR TATİL, ASKER SOKAKTA
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün akşam 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından en yüksek seviye terör tehdidi alarmı, üçüncü gününde de devam ediyor.
Geçen hafta sonu "Paris'tekine benzer saldırı tehdidi" olduğu gerekçesiyle özellikle başkent Brüksel'de sıkı güvenlik önlemleri alan Belçika hükümeti, haftanın ilk gününde de "kısmi olağanüstü hal" durumunu değiştirmedi. Önlemler çerçevesinde Avrupa Birliği'nin başkentinde metro seferleri yapılmazken, okul ve üniversiteler ile konserler, tiyatro gösterilerinin iptal edildiği kentte, sinemalar ve müzeler de kapalı. Asker ve polislerin sokaklarda devriye gezdiği Brüksel'de, önemli binaların önündeki askeri araçların bekleyişi sürüyor. Sokakların ise bir iş gününün aksine çoğunlukla boş olması dikkati çekiyor.
Paris ve Londra tren seferlerinde, önlemler çerçevesinde yapılan aramaların uzun sürmesi nedeniyle gecikme yaşanıyor. Belçika Federal hükümeti ile NATO ve AB kurumları personelinin isterlerse evden çalışabilecekleri açıklandı. Bazı özel şirketler de çalışanlarına aynı imkanı tanıdı.
Kanada'nın Brüksel Büyükelçiliği geçici olarak kapatılırken, ABD Büyükelçiliği de sadece acil durumlar için Amerikan vatandaşlarına hizmet vereceklerini bildirdi.
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