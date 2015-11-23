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ülke alarmda... okullar tatil, asker sokakta

ÜLKE ALARMDA... OKULLAR TATİL, ASKER SOKAKTA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün akşam 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından en yüksek seviye terör tehdidi alarmı, üçüncü gününde de devam ediyor.

Tarih : 23 Kasım 2015, 15:34
Puan Ver : Ülke Alarmda... Okullar Tatil, Asker Sokakta(10/10)8


Geçen hafta sonu "Paris'tekine benzer saldırı tehdidi" olduğu  gerekçesiyle özellikle başkent Brüksel'de sıkı güvenlik önlemleri alan Belçika  hükümeti, haftanın ilk gününde de "kısmi olağanüstü hal" durumunu değiştirmedi.  Önlemler çerçevesinde Avrupa Birliği'nin başkentinde metro seferleri yapılmazken,  okul ve üniversiteler ile konserler, tiyatro gösterilerinin iptal edildiği  kentte, sinemalar ve müzeler de kapalı. Asker ve polislerin sokaklarda devriye  gezdiği Brüksel'de, önemli binaların önündeki askeri araçların bekleyişi sürüyor.  Sokakların ise bir iş gününün aksine çoğunlukla boş olması dikkati çekiyor.

 

Paris ve Londra tren seferlerinde, önlemler çerçevesinde yapılan  aramaların uzun sürmesi nedeniyle gecikme yaşanıyor. Belçika Federal hükümeti ile  NATO ve AB kurumları personelinin isterlerse evden çalışabilecekleri açıklandı.  Bazı özel şirketler de çalışanlarına aynı imkanı tanıdı.

 

Kanada'nın Brüksel Büyükelçiliği geçici olarak kapatılırken, ABD  Büyükelçiliği de sadece acil durumlar için Amerikan vatandaşlarına hizmet  vereceklerini bildirdi.








Etiketler: Ülke  Alarmda  Okullar  Tatil  Asker  Sokakta    haber

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