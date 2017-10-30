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Ulaştırma Bakanlığına ve TCDD'ye 10 Personel Alınacak

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA VE TCDD'YE 10 PERSONEL ALINACAK

Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere, 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı, 2 denizcilik uzman yardımcısı ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Tarih : 30 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Ulaştırma Bakanlığına Ve Tcdd'ye 10 Personel Alınacak(10/10)6

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü giriş sınavıyla 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ve 2 denizcilik uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BİTECEK

Başvurular, 10 Kasım'a kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Sözlü yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 günde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilecek. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 7 iş gününde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı bildirilecek.

TCDD'YE 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı.

Başvurular, 8 Aralık'a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacak. Yazılı sınav 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacak.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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