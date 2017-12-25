Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığınca 3 yılda Ar-Ge Fonu'na 1 milyar 358 milyon 319 bin lira aktarıldığını bildirdi. Arslan, 2014 yılında başlatılan TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi'nin bakanlıkları tarafından Ar-Ge Fonu ile desteklendiğini belirtti. Arslan, "Sözkonusu projeye bugüne kadar bakanlığımız tarafından toplam 243 milyon 839 bin 337 lira aktarılmıştır" bilgisini verdi.

"İKİ AŞAMADA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Arslan, ULAK projesiyle 5G projesine ise Ar-Ge Fonu'ndan herhangi bir para aktarımı olmadığını söyledi. Bakan Arslan, Ar-Ge fonundan desteklenecek projelerin seçiminin, ön değerlendirme ve proje değerlendirmesi olarak iki aşamada yapıldığını bildirdi. Arslan ön değerlendirmede projenin içeriği ve Ar-Ge tanımına uygunluğu, ikinci aşamada ise yenilikçi yönü, uygulanabilirlik, ekibin niteliği, teknolojik altyapısı ve geliştirilebilme eğilimi ile ticari risk içerip içermediği gibi kriterlerin esas alındığını söyledi.

Kaynak: haberinburada