ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, AR-GE FONUNA 1,3 MİLYAR LİRA AKTARDI
Ulaştırma Bakanı Arslan, bakanlığınca 3 yılda Ar-Ge Fonuna 1,3 milyar lira aktarıldığını belirtti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığınca 3 yılda Ar-Ge Fonu'na 1 milyar 358 milyon 319 bin lira aktarıldığını bildirdi. Arslan, 2014 yılında başlatılan TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi'nin bakanlıkları tarafından Ar-Ge Fonu ile desteklendiğini belirtti. Arslan, "Sözkonusu projeye bugüne kadar bakanlığımız tarafından toplam 243 milyon 839 bin 337 lira aktarılmıştır" bilgisini verdi.
"İKİ AŞAMADA DEĞERLENDİRİLİYOR"
Arslan, ULAK projesiyle 5G projesine ise Ar-Ge Fonu'ndan herhangi bir para aktarımı olmadığını söyledi. Bakan Arslan, Ar-Ge fonundan desteklenecek projelerin seçiminin, ön değerlendirme ve proje değerlendirmesi olarak iki aşamada yapıldığını bildirdi. Arslan ön değerlendirmede projenin içeriği ve Ar-Ge tanımına uygunluğu, ikinci aşamada ise yenilikçi yönü, uygulanabilirlik, ekibin niteliği, teknolojik altyapısı ve geliştirilebilme eğilimi ile ticari risk içerip içermediği gibi kriterlerin esas alındığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
- Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
- Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
- Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
- Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar