Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Ortak Altyapı Şirketi ile ilgili görüşlerini açıkladı. Turkcell, Türksat, Vodafone ve Telkoder'in bir araya gelerek ortak fiber altyapı kullanmalarının çok önemli olduğuna değinen bakan...



Geçtiğimiz günlerde Turkcell, Türksat, Vodafone ve Tolkoder düzenledikleri basın toplantısı ise ortak bir altyapı şirketi kuracaklarını ve bundan sonra fiber altyapı çalışmalarını o şirket üzerinden yapacaklarını açıklamıştı. Ortak Altyapı Şirketi'nin kuracağı fiber altyapıyı Turkcell, Türksat, Vodafone ve Telkoder kullanacak ve kendileri ayrı bir altyapı çalışması yapmayacak. Bu sayede tek bir altyapı kurularak büyük oranda tasarruf sağlanmış olacak ve altyapıdaki atıl kapasiteler kullanılmış olacak.



Firmaların ortaklık kararı aldıkları bu konuya hükumet tarafından ise ilk net destek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Bakan sektöre birlik mesajı vererek ortak altyapıyı desteklediklerini söyledi. Bakan yaptığı açıklamada sektörün birlik olarak altyapı maliyetini önemli oranda düşüreceğini ve 16.5 milyar dolar yerine 3.9 milyar dolarlık yatırım ile bütün ülkenin fiber internet ile donatılabileceğini söyledi. Ek olarak Arslan, bakanlık olarak altyapının ortak kullanımını desteklediklerini belirtti. Arslan, ortak fiber altyapısının atıl kapasiteleri kullanılır hale getireceğini kaydederken, “Tekrarlanan benzer yatırımlar önlenmiş, ülkenin her tarafına yüksek hızlı ve ekonomik internet ulaşmış olacak” dedi.



‘Ortak altyapının hayata geçmesi ile aynı güzergahta birden fazla fiber altyapı döşenmeyecek ve mevcut olan altyapı tam kapasite kullanılabilecek.' diyen bakan, şirketlerin birlik içinde olarak böyle bir karar almasının çok önemli olduğunu söyledi.



'21 milyon haneye Türk Telekom-Turkcell-Vodafone-Türksat tarafından ayrı ayrı fiber götürmek için yaklaşık 16.5 milyat dolar yatırım gerekiyor. Ortak altyapı kullanılırsa ise 3.9 milyat dolarlık yatırım yeterli oluyor. Mobil ve sabit genişbant iletişimde data kullanımının her yıl katlanarak arttığını göz önüne aldığımızda bakır ve koaksiyel altyapı ile bu ihtiyacı karşılamanın mümkün olmadığını görüyoruz.' diyen Bakan Arslan' “Özellikle 4.5G mobil iletişimi için teknolojinin sağladığı ve gelecekte sağlayacağı hızlara ulaşacak, sayıları hızla artacak ve kapsama alanları küçülecek baz istasyonlarına erişim için mutlaka güçlü ve geniş fiber altyapıya ihtiyaç var'' dedi.