Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahı geçtiğimiz günlerde belli olmuş, güzergahın geçeceği bölgedeki emlak fiyatları ise çok kısa bir süre içerisinde tavan yapmıştı.Ancak Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan'dan Kanal İstanbul'un güzergahı ile ilgili kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Bakan Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güzergah nedeniyle tek güzergah üzerinde çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu fakat Kanal İstanbul'la ilgili 5 ayrı güzergah üzerinde çalışmaların halen devam ettiğini belirtti.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İstanbul Boğazına alternatif olarak hayata geçirilecek olan 'Çılgın proje Kanal İstanbul'un etüt projeleri için ihalenin gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Arslan, söz konusu ihale çerçevesinde Kanal İstanbul'un yapımı için önceden belirlenen 5 ayrı güzergahla ilgili tatlı su, ekolojik denge, yapılaşmaya uygun zeminler konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"TEK GÜZERGAH ALGISI OLUŞTU"

Kanal İstanbul'un geçtiğimiz günlerde gündeme gelen güzergahı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yer alan güzergah nedeniyle tek güzergah üzerinde çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulduğunun da altını da çizen Bakan Arslan, ÇED süreci de dahil, 5 güzergahla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü, bu çalışmalar sonrasında güzergahın belirleneceğini ya da beş güzergahtan biriyle ilgili karar çıkacağını ifade etti.

"ÇED SONRASI İHALEYE ÇIKILACAK"

Bakan Arslan, artı ve eksilerin ortaya konulmasının ardından güzergahın belirleneceğini, ÇED'in nihayete erdirilmesi sonrasında ise ihale sürecinin başlatılacağını belirtti.

M2 FİYATLARI 300 TL'YE KADAR ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde Kanal İstanbul'un güzergahının Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Koridoru olarak kesinleştiği yazılmıştı. Güzergahın kesinleşmesinin ardından hat üzerindeki bazı köylerde ise metre kare fiyatlarının 300 TL'ye kadar çıktığı ifade edilmişti.

KANAL İSTANBUL İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞILAN 5 GÜZERGAH

- Silivri-Çatalca-Karacaköy (Terkos Batı) Koridoru

- Silivri-Çatalca-Durusu Koridoru

- Büyükçekmece-Yassıören-Durusu Koridoru

- Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu Koridoru

- Küçükçekmece-Başakşehir-Ağaçlı Koridoru

"100 YIL ÖMRÜ OLACAK"

60 milyar TL yatırım ile hayata geçirilmesi planlanan Kanal İstanbul projesinin inşaat, aşamasında yaklaşık 5 bin kişi, işletme aşaması ile yardımcı tesisler de ise bin kişinin çalışması öngörülüyor. İnşaatın 5 yılda tamamlanması ve bakımların yapılması kaydıyla Kanal İstanbul'un ekonomik ömrünün ise 100 yıl olacağı planlanıyor. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada