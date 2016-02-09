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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN KADIN TEMSİLCİSİ ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ


ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN KADIN TEMSİLCİSİ ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ
Tarih : 09 Şubat 2016, 12:51
Puan Ver : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan Kadın Temsilcisi Eleştirisine Yanıt Geldi(8/10)6


Bakan Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlık bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmede Komisyon heyetinde kadın temsilci bulunmamasını eleştiren muhalefet temsilcileriyle aralarında geçen diyalog da dikkat çekti.



Yıldırım komisyonda sunum yaparken yanında hiçbir kadın bürokrat bulunmaması muhalefet temsilcilerinin dikkatini çekti.Bakan Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlık bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmede Komisyon heyetinde kadın temsilci bulunmamasını eleştiren muhalefet temsilcileriyle aralarında geçen diyalog da dikkat çekti.

 



Muhalefetten bir isim, “Bir erkek olarak kutluyorum sayın bakanım, erkek egemenliğini hakim kılmışsınız” şeklindeki esprili çıkışına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Bu ayıp da bize yeter diyorsun” diye karşılık verdi.



 







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