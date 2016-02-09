

Bakan Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlık bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmede Komisyon heyetinde kadın temsilci bulunmamasını eleştiren muhalefet temsilcileriyle aralarında geçen diyalog da dikkat çekti.







Yıldırım komisyonda sunum yaparken yanında hiçbir kadın bürokrat bulunmaması muhalefet temsilcilerinin dikkatini çekti.Bakan Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlık bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmede Komisyon heyetinde kadın temsilci bulunmamasını eleştiren muhalefet temsilcileriyle aralarında geçen diyalog da dikkat çekti.







Muhalefetten bir isim, “Bir erkek olarak kutluyorum sayın bakanım, erkek egemenliğini hakim kılmışsınız” şeklindeki esprili çıkışına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Bu ayıp da bize yeter diyorsun” diye karşılık verdi.



