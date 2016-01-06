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ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN HGS AÇIKLAMASI


ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN HGS AÇIKLAMASI
Tarih : 06 Ocak 2016, 11:59
Puan Ver : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan Hgs Açıklaması(5/10)5


İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:



Köprülerden geçen yolcu sayısı 150 milyondan 141 milyona geriledi. Biz de nedenini araştırdık. Nedeni Marmaray. İnsanlar araçlarıyla gitmek yerine toplu taşımayı tercih ediyorlar. Bu da trafikteki araç sayısını azaltıyor.



VİDALARI ANLATTI



Bu HGS şikayetleri doğru. Son günlerde gündem oldu. Nedeni 2014 yılına ait hatalı kayıtlar. Yolda, otoyolda geçerken okuyucular sizin plakanızı değerlendiriyor. Eğer paranız varsa bu geçiş normal olarak kabul ediliyor. Eğer paranız yoksa bunun on katına kadar ceza alabiliyorsunuz.



Bir ceza da hiç bir şekilde HGS OGS'niz olmuyor. yine on kat. Bazen de yanlış okumalar oluyor. Ben geçmedim diyor vatandaş. biz de merak ettik. Şu ortaya çıktı. Hatalı plaka uygulamaları.








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