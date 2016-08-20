

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasının satır başları şöyle; "36 ayda bitirilmesi öngörülüyorken bu projenin 27 ayda bitirilmesi sadece Türkiye açısından değil dünya açısından da önemlidir. Geldiğimiz nokta şu ki peyzajın son aşamaları hariç proje bitme noktasında. Salı gününe kadar tüm çalışmalar tamamlanacak ve Cuma günü 26 Ağustos'ta ülkemizin gururu projeyi halkın hizmetine açacağız. Bu proje 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş otoyolla beraber içinde barındırdığı bir şerit gidiş bir şerit geliş raylı sistemiyle dünyada bir ilk. Bu köprü 59 metre genişliğiyle, 322 metrelik kule yüksekliğiyle de dünyada bir ilk. bin 408 metrelik ayak açıklığıyla da dünyada rekor denilebilecek bir açıklık. Köprü üzerinde Bu projenin bir başka özelliği var çok konuşuldu çevreye etkisi nasıl olacak diye. Herkes şunu bilmeli ki İstanbul şehrimizin ağır vasıtaların içinden geçişini alarak emisyonu azaltacağız ve tarihi dokusuyla dünyanın gözbebeği olan İstanbul'un omzundan kirliliği ve trafiği almış olacağız.