

Ukrayna'da yayınlanan gizli güvenlik raporu ülkeyi karıştırdı. Devletin en üst isimlerinin katıldığı toplantıda Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı öncesi, yaşanan bir takım tartışmalar yer alıyor. Tutanakların yayınlamsına tepki gösteren Başbakan Yuliya Timoşenko, yaşananların kaygı verici olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi.







Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu, iki yıl önce Rusya'nın Kırım'a müdahalesi esnasında devlet yetkililerinin görüşmelerinin tutanaklarını yayınladı.







Tutanaklarda toplantıya, dönemin Parlamento Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Vekili Oleksandır Turçinov, Başbakan Arseniy Yatsenyuk, dönemin Savunma Bakanı İgor Tenyuh, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, eski Başbakan Yuliya Timoşenko gibi isimlerin katıldığı bilgisi yer alıyor.







KIRIM'I GÖZDEN ÇIKARMIŞLAR



Rusya'nın Kırım'a müdahalesine karşı izlenecek tavrın tartışıldığı toplantıda, sadece Oluksandır Turçinov Kırım'ın askeri olarak savunulmasından yana oy kullandığı diğer üyeler buna karşı çıktığı belirtiliyor.







Kırım'a Rus müdahalesini silahlı yoldan önleme seçeneğine karşı çıkanların arasında, dönemin Genelkurmay Başkanı İgor Tenyuh'un yer aldığı görülüyor.







Tenyuh, tutanaklara geçen açıklamasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemde 142 bin kişiden oluşmasına karşılık bunların ancak 5 bininin savaşabilecek durumda olduğunu belirtiyor.







UKRAYNA'YI REZİL EDEN TUTANAKLAR







Dönemin Genelkurmay Başkanı ayrıca, Kırım'da 15 bin kadar Ukrayna askerinin olduğunu, fakat bunların önemli bölümünün, askerliği sadece maaşlı bir iş olarak gören yerel sözleşmeli personelden oluştuğunu, bir kısmının ise Rusya yanlısı olduğunu belirttikten sonra, Kırım'daki Ukrayna askerleri içinde Ukrayna için savaşabilecek olanların sayısının sadece bin 500 - 2 bin civarında olduğunu dile getiriyor.







"TUTANAKLARIN YAYINLANMASI SUÇ"







Toplantıya katılan, Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko, bu tutanakların yayımlanmasının, Ukrayna'daki bazı çıkar çevrelerinin bazı siyasetçilere karşı rövanş alma kaygısından kaynaklandığını ve bunları yayımlamanın suç olduğunu söyledi. Dönemin SBU (Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı) Başkanı Valentin Nalivayçenko ise, gizli toplantıda söylediği, “Kırım'da Rusların kitlesel desteğe sahip oldukları” yönündeki sözlere ilişkin olarak, bölgedeki gerçeklerin Kiev'de görünenden çok farklı olduğu, o dönemde Kırım'da Ukrayna'nın bölgedeki varlığını savunacak kimsenin kalmadığı yanıtını verdi.