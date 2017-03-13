

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartlarıyla seyahat edebilmeyi sağlayacak anlaşmanın yarın başlayacak Türkiye ziyareti kapsamında imzalanacağını belirterek, "Anlaşmayla Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye, Türk vatandaşları Ukrayna'ya kimlik kartı ile seyahat edebilecek" dedi.







Başbakan Groysman, 14-15 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Anadolu Ajansına konuştu. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu vurulayan Groysman, "Stratejik ve dostane ilişkilerimize değer veriyorum. Beşeri ve ekonomik alan dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkilerin gelişmesi büyük imkanlar taşımaktadır. Karşılıklı ilişkilerimizi daha etkili hale getirebiliriz." dedi.







kaynak:sabah