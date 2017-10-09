UKRAYNA'YA GİDEN ERDOĞAN YÖRESEL KIYAFETLERLE KARŞILANDI, PASKA EKMEĞİ İKRAM EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için Ukrayna'ya gitti.
YÖRESEL KIYAFETLERLE KARŞILADILAR, "PASKA" İKRAM ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçak "TUR" ile saat 13.35'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Erdoğan, Borispol Havalimanı'nda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olena Zerkal, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöresel kıyafetli kızlar Ukrayna'nın geleneksel ekmeği olan paska ikram etti.EBEDİ ZAFER ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna temasları kapsamında Ebedi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.DEVLET BAŞKANLIĞI İDARESİ'NDE RESMİ RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'ne geçen Erdoğan, Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eşi Marina Poroşenko tarafından resmi tören ile karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan'a Ukraynalı heyet, Poroşenko'ya ise Türk heyeti tanıtıldı.ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik etti.Haberin diğer fotoğrafları:
Kaynak: haberinburada
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