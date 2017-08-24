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UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'DE PATLAMA! NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLARI DA KENTTE


Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Patlama! NATO Ülkelerinin Savunma Bakanları da Kentte
Tarih : 24 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Patlama! Nato Ülkelerinin Savunma Bakanları Da Kentte(6/10)2

Bağımsızlığının 26'ıncı yılını kutlayan Ukrayna'da, bir patlama oldu. Başkent Kiev'in merkezinde gerçekleşen patlamada 2 kişi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis açıklamasında Hrushevskyi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğunu ve biri kadın 2 kişinin yaralandığı söylendi.

NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLARI DA ORADAYDI

Kiev'de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle NATO ülkelerinin savunma bakanları bölgede bulunuyordu. ABD Savunma Bakanı James Mattis ziyaret ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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