Bağımsızlığının 26'ıncı yılını kutlayan Ukrayna'da, bir patlama oldu. Başkent Kiev'in merkezinde gerçekleşen patlamada 2 kişi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis açıklamasında Hrushevskyi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğunu ve biri kadın 2 kişinin yaralandığı söylendi.

NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLARI DA ORADAYDI

Kiev'de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle NATO ülkelerinin savunma bakanları bölgede bulunuyordu. ABD Savunma Bakanı James Mattis ziyaret ediyor.

Kaynak: haberinburada