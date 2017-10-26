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Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Milletvekilinin Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'DE MİLLETVEKİLİNİN ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Milletvekili İgor Mosiyçuk'un aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Milletvekilinin Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi(7/10)3

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araçta patlama meydana geldi.

Ukrayna İçişleri Bakanı sözcüsü, patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğunu, patlama sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

MİLLETVEKİLİ YARALI KURTULDU

Reuters ise, patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını, milletvekilli İgor Mosiyçuk'u hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölen kişinin kimliği açıklanmazken, yaralılar arasında Milletvekili İgor Mosiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın da olduğu bildirildi.

FACEBOOK HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Mosiyçuk'un Facebook hesabından yapılan açıklamada, "İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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