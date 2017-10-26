UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'DE MİLLETVEKİLİNİN ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Milletvekili İgor Mosiyçuk'un aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araçta patlama meydana geldi.
Ukrayna İçişleri Bakanı sözcüsü, patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğunu, patlama sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
MİLLETVEKİLİ YARALI KURTULDU
Reuters ise, patlamanın bombalı saldırıdan kaynaklandığını, milletvekilli İgor Mosiyçuk'u hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ölen kişinin kimliği açıklanmazken, yaralılar arasında Milletvekili İgor Mosiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın da olduğu bildirildi.
FACEBOOK HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Mosiyçuk'un Facebook hesabından yapılan açıklamada, "İgor Mosiyçuk saldırıya uğradı. Espresso televizyon kanalının binasından çıktığı sırada patlama meydana geldi. İgor Mosiyöçuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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