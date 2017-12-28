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Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
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Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek

UKRAYNALI SATRANÇ SPORCUSU, ÇARŞAF GİYMEYİ REDDETTİĞİ İÇİN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAYBEDECEK

Ukraynalı satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, Suudi Arabistan'da düzenlenecek turnuvaya, çarşaf giymeyeceğini gerekçe göstererek katılmama kararı aldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek(10/10)6

Ukraynalı satranç şampiyonu Anna Muzıçuk, kadın haklarının kısıtlandığı Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Anna Muzıçuk, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak "başkalarının kurallarına göre oynama" niyetinde olmadığını kaydetti. Muzıçuk Arap ülkelerinde kadın haklarının kısıtlanmasıyla ilgili protestoyu dile getirdi. Muzıçuk bu protestosuyla iki dalda dünya şampiyonluğu unvanını kaybedebilir.

"ÇARŞAF GİYEREK DOLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Satranç şampiyonu, "Tam bir yıl önce 2 unvan kazandım ve satranç dünyasının en mutlu insanıydım. Ama şimdi kendimi kötü hissediyorum. Kendi prensiplerimi savunma ve 5 gün sonra belki de bundan önceki 10 turnuvada kazandığımdan daha fazlasını kazanabileceğim yarışa katılmama niyetindeyim. Çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak başkalarının kurallarına göre oynamak istemiyorum" diye yazdı.

Anna'nın kız kardeşi Mariya, bu yıl aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya katılmayı reddetmişti.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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