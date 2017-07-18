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Ukrayna'da Yeni Devlet İlan Edildi: 'Küçük Rusya'

UKRAYNA'DA YENİ DEVLET İLAN EDİLDİ: 'KÜÇÜK RUSYA'

Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından yeni bir devlet kurulmasını teklif etti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Ukrayna'da Yeni Devlet İlan Edildi: 'küçük Rusya'(6/10)2

Ukrayna'da 3 yıl önce başlayan çatışmalar sonrasında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından yeni bir devlet kurulmasını teklif etti. Ukrayna'nın takipçisi olacağı belirtilen devletin isminin Malorossiya (Küçük Rusya) olacağı ifade edildi.

"UKRAYNA ÇÖKMÜŞ BİR DEVLET"

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Alexander Zakharchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çökmüş bir devlet olduğunu belirterek, uluslararası toplumu 'Malorossiya'yı desteklemeye çağırdı.

YENİ DEVLETİN STATÜSÜ REFERANDUMA SUNULACAK

Başkenti Donetsk olarak belirlenen federe devlet Malorossiya'nın yeni statüsünü belirleyen anayasanın referanduma sunulması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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