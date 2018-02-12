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Ukrayna'da Yaşayan Gürcü Lider Saakaşvili'yi Maskeli Polisler Gözaltına Aldı

UKRAYNA'DA YAŞAYAN GÜRCÜ LİDER SAAKAŞVİLİ'Yİ MASKELİ POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Ukrayna'da yaşayan muhalif Gürcü lider Saakaşvili, maskeli kişilerce gözaltına alındı. Bu kişilerin daha sonra polis olduğu öğrenildi. Saakaşvili'nin sınır dışı edileceği belirtiliyor.

Tarih : 12 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Ukrayna'da Yaşayan Gürcü Lider Saakaşvili'yi Maskeli Polisler Gözaltına Aldı(9/10)5

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Kiev'de göz altına alındığı bildirildi.

Saakaşvili'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Yeni Güçler Hareketi Partisinin yakınında kimliği belirsiz maskeli kimselerin eski cumhurbaşkanını bir minibüse koyarak götürdüğü belirtildi.

Ayrıca, maskeli ve kamuflajlı güvenlik güçlerinin bir restoranda Saakaşvili'yi göz altına aldığı anları gösteren bir video de paylaşıldı.

BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Geçen yıl Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, eski cumhurbaşkanı üst mahkemeye başvurmuştu.

Saakaşvili'nin Ukrayna'da çok sayıda destekçisi var.

Saakaşvili ayrıca suç örgütlerine yardım ettiği iddiasıyla Ukrayna istihbarat görevlilerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılık itiraz ederek kararı üst mahkemeye götürmüştü. Daha sonra Saakaşvili, Ukrayna'da Temyiz Mahkemesi tarafından geceleri ev hapsine çarptırılmıştı.

POLONYA YA DA HOLLANDA'YA YERLEŞTİRİLECEK

Saakaşvili'nin sınır dışı edileceği, Polonya ya da Hollanda'ya yerleştirileceği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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