Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

ukrayna'da türk gemisinde rehine krizi

UKRAYNA'DA TÜRK GEMİSİNDE REHİNE KRİZİ

Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna karasularında bulunan bir Türk gemisinde başlayan rehine krizine, düzenlediği operasyonla son verdi.

Tarih : 05 Eylül 2016, 16:03
Puan Ver : Ukrayna'da Türk Gemisinde Rehine Krizi(8/10)6


Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU), Ukrayna karasularında bulunan bir Türk gemisinde başlayan rehine krizine, düzenlediği operasyonla son verdiği bildirildi.SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı Nikolayev'den Ürdün'e yük taşıyan Türk bandıralı bir gemiden gelen yardım çağrısı üzerine gemiye Odessa'da bulunan anti-terör timinin de katılımıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.Gemi personelinden 2 kişinin 4 personeli bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin geminin ışıklarını kesip 5 kişiyi de rehin aldığı ifade edildi.Açıklamada, Alfa timinin gemide gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde rehine krizini başlatan iki personelin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakıldığı, yaralananlara da acil sağlık müdahalesi yapıldığı aktarıldı.








Etiketler: Ukrayna  Da  Türk  Gemisinde  Rehine  Krizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER