UKRAYNA'DA TÜRK GEMİSİNDE REHİNE KRİZİ
Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna karasularında bulunan bir Türk gemisinde başlayan rehine krizine, düzenlediği operasyonla son verdi.
Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU), Ukrayna karasularında bulunan bir Türk gemisinde başlayan rehine krizine, düzenlediği operasyonla son verdiği bildirildi.SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı Nikolayev'den Ürdün'e yük taşıyan Türk bandıralı bir gemiden gelen yardım çağrısı üzerine gemiye Odessa'da bulunan anti-terör timinin de katılımıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.Gemi personelinden 2 kişinin 4 personeli bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin geminin ışıklarını kesip 5 kişiyi de rehin aldığı ifade edildi.Açıklamada, Alfa timinin gemide gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde rehine krizini başlatan iki personelin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakıldığı, yaralananlara da acil sağlık müdahalesi yapıldığı aktarıldı.
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