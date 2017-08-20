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Ukrayna'da Havaalanında Rüşvet Baskını: Polis Amirleri Yakalandı

UKRAYNA'DA HAVAALANINDA RÜŞVET BASKINI: POLİS AMİRLERİ YAKALANDI

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da havaalanında görevli polis amirleri, yabancılarcan düzenli olarak rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Ukrayna'da Havaalanında Rüşvet Baskını: Polis Amirleri Yakalandı(10/10)6

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da havaalanında görevli polis amirleri, yabancılarcan düzenli olarak rüşvet aldıkları gerekçesiyle operasyonla yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Harkov Uluslararası Havaalanı'nda görevli iki polis, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.Havaalanı polislerinin, turistlerden ve iş gezisine gelen yabancılardan düzenli olarak rüşvet aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Mayıs-Ağustos ayları boyunca havaalanı polislerinin 30 bin grivna (4 bin 100 TL) rüşvet aldıkları belirlendi.

130 BİN DOLAR

Havaalanındaki polis noktalarında ve yakalanan polislerin evlerinde yapılan aramalarda 130 bin dolar ve 500 bin grivna nakit para ele geçirildi. Kiev'deki Julyanı Havaalanı polis amiri de kısa süre önce 7 bin dolar rüşvet alırlen suçüstü yakalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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