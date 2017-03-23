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ukrayna'da eski rus milletvekili öldürüldü

UKRAYNA'DA ESKİ RUS MİLLETVEKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma eski milletvekili Voronenkov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 23 Mart 2017, 16:16
Puan Ver : Ukrayna'da Eski Rus Milletvekili Öldürüldü(5/10)5


Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, Voronenkov ve beraberindekiler şehir merkezindeki bir otele giriş yaparken üzerlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda eski Rus milletvekili Voronenkov'un yaşamını yitirdiğini belirten polis, saldırıda Voronenkov'un koruması ve saldırganın yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:ahaber








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