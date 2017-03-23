

Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, Voronenkov ve beraberindekiler şehir merkezindeki bir otele giriş yaparken üzerlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda eski Rus milletvekili Voronenkov'un yaşamını yitirdiğini belirten polis, saldırıda Voronenkov'un koruması ve saldırganın yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.







kaynak:ahaber