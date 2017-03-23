UKRAYNA'DA ESKİ RUS MİLLETVEKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma eski milletvekili Voronenkov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kiev polisinden yapılan açıklamaya göre, Voronenkov ve beraberindekiler şehir merkezindeki bir otele giriş yaparken üzerlerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda eski Rus milletvekili Voronenkov'un yaşamını yitirdiğini belirten polis, saldırıda Voronenkov'un koruması ve saldırganın yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
kaynak:ahaber
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