UKRAYNA'DA ARAÇ KALABALIĞA DALDI: 6 ÖLÜ
Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis birimlerinden yapılan açıklamada sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!
- Kuveytli Başkan, Çocuk Katilleri Diyerek İsrail Heyetini Kovdu
- İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
- Yangınlarla Boğuşan Abd'de Hepatit A Salgını Büyüyor: 19 Ölü
- Fetö Davalarında İlk Defa Bir Sözde Sıkıyönetim Komutanına Ceza Veren Mahkeme, İyi Hal İndirimi Uyguladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
- Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
- Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
- Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
- Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
SPOR HABERLERİ
- Messi Rekorları Kırmaya Devam Ediyor
- Psg'nin Fransız Yıldızı Mbappe, Şampiyonlar Liginde En Golcü Genç Oyuncu Oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Olan A Milli Ampute Futbol Takımını Kabul Etti
- Arsenal'in Efsane Oyuncusu, Mesut'a Hak Verdi
- A Milli Takım, Romanya Ve Arnavutluk İle Hazırlık Maçları Oynayacak
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan, Ölen Askerin Ailesine Büyük Saygısızlık!
- Trump, 11 Eylül Saldırılarından Beri Süren Ulusal Acil Durumu Uzattı!
- Abd'de 3 Kişiyi Öldürüp Kaçan Silahlı Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı
- Abd Dışişleri Bakanı Tilerson: Arakan'daki Vahşete Dünya Kayıtsız Kalamaz
- Çocuk Gelinlerin Sayısı Dudak Uçuklattı! 10 Milyonun Üzerinde
Bu Haberle İlgili Yorumlar