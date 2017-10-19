Ukrayna'da Araç Kalabalığa Daldı: 6 Ölü
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UKRAYNA'DA ARAÇ KALABALIĞA DALDI: 6 ÖLÜ


Ukrayna'da Araç Kalabalığa Daldı: 6 Ölü
Tarih : 19 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : Ukrayna'da Araç Kalabalığa Daldı: 6 Ölü(10/10)6

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis birimlerinden yapılan açıklamada sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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