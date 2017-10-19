Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis birimlerinden yapılan açıklamada sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: haberinburada