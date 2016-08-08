UKRAYNA'DA 760 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK SKANDALI
Ukrayna´nın en büyük özel bankası Privant Bank yolsuzluk skandalı ile çalkalanıyor. Banka yetkililerinin, 19 milyar grivna (yaklaşık 760 milyon dolar) zimmete geçirdiklerinden şüpheleniliyor.
Yevropeyskaya Pravda gazetesinin haberine göre, Privatbank yetkililerinin Merkez Bankası kaynaklarını zimmete geçirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Merkez Bankası´nın yeniden finansman kapsamında Privatbank´a sağladığı 19 milyar grivnadan fazla (yaklaşık 760 milyon dolar) kaynağın 2014 yılı boyunca banka yetkilileri tarafından zimmete geçirildiğinden şüpheleniliyor.
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