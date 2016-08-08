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ukrayna'da 760 milyon dolarlık yolsuzluk skandalı

UKRAYNA'DA 760 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK SKANDALI

Ukrayna´nın en büyük özel bankası Privant Bank yolsuzluk skandalı ile çalkalanıyor. Banka yetkililerinin, 19 milyar grivna (yaklaşık 760 milyon dolar) zimmete geçirdiklerinden şüpheleniliyor.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 15:56
Puan Ver : Ukrayna'da 760 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Skandalı(0/10)


 Yevropeyskaya Pravda gazetesinin haberine göre, Privatbank yetkililerinin Merkez Bankası kaynaklarını zimmete geçirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

 

Merkez Bankası´nın yeniden finansman kapsamında Privatbank´a sağladığı 19 milyar grivnadan fazla (yaklaşık 760 milyon dolar) kaynağın 2014 yılı boyunca banka yetkilileri tarafından zimmete geçirildiğinden şüpheleniliyor.








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