Ukrayna'da 6 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

6 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ukrayna'nın Harkov kentinde dün gece kontrolden çıkan bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇIKMASI VE PANİK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Sumskaya Caddesi'nde gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah bir otomobilin kalabalığa daldığı ve çevredeki insanların panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Kazayı aşırı hız yapan 20 yaşındaki bir kadın sürücünün yaptığı ve gözaltına alındığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada