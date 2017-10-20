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Ukrayna'da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada!

UKRAYNA'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Ukrayna'da bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın kaldırıma çıkıp yayalara çarptığı görülüyor.

Tarih : 20 Ekim 2017, 03:40
Puan Ver : Ukrayna'da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada!(8/10)4

Ukrayna'da 6 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

6 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ukrayna'nın Harkov kentinde dün gece kontrolden çıkan bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇIKMASI VE PANİK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Sumskaya Caddesi'nde gerçekleşen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah bir otomobilin kalabalığa daldığı ve çevredeki insanların panikle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Kazayı aşırı hız yapan 20 yaşındaki bir kadın sürücünün yaptığı ve gözaltına alındığı belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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