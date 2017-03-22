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ukrayna ve rusya arasında yeni gerilim: eurovision

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA YENİ GERİLİM: EUROVİSİON

Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, şarkı yarışması Eurovision'a da yansıdı.

Tarih : 22 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : Ukrayna Ve Rusya Arasında Yeni Gerilim: Eurovision(9/10)10


Ukrayna, Eurovision'da Rusya'yı temsil edecek sanatçının ülkeye giriş yapamayacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkan sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Eurovision kurallarında böyle bir engelleme yoktur" dedi.



Ukrayna, Rusya ile yaşanan siyasi gerilimden dolayı Rusya vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı. Önümüzdeki aylarda Ukrayna'da gerçekleşecek Eurovision şarkı yarışmasında da bu krizin etkileri devam ediyor.



 



kaynak:haber7








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