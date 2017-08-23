İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

Ukrayna-Türkiye Maçının Deplasman Tribünü Biletleri Tükendi

UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇININ DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLETLERİ TÜKENDİ

Türkiye'nin Ukrayna ile 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Dünya Kupası Elemesi maçı için Türk seyircilere ayrılan biletler tükendi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Ukrayna-Türkiye Maçının Deplasman Tribünü Biletleri Tükendi(9/10)5

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçı için Türk seyircilere ayrılan biletler tükendi.

MAÇ 2 EYLÜL'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda 2 Eylül'de saat 21.45'te başlayacak müsabaka için Türk futbolseverlere ayrılan biletlerin tükendiği bildirildi.

Bilet alırken "yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan taraftarların, biletlerini 30 Ağustos'tan itibaren Kharkiv Reikartz Otel'de kurulacak teslimat noktasından teslim alabileceği kaydedildi.

Biletlerini teslim almaya gelecek futbolseverlerin kimlik ve pasaportlarını ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

Ukrayna Futbol Federasyonunun, biletlerin üzerinde futbolseverlerin ad ve soyad bilgilerine yer vereceği, maç günü taraftarlar stada alınırken, biletlerin üzerindeki kişisel bilgiler ile pasaport ve kimlik bilgilerinin eşleşip eşleşmediğinin kontrol edileceği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ukrayna-Türkiye  Maçının  Deplasman  Tribünü  Biletleri  Tükendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER