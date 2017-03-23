UKRAYNA ŞOKTA! ŞEHRİ BOŞALTIYORLAR
Ukrayna'nın Balakleya şehrinde cephanelikte büyük yangın çıktı, kontrol altına alınamayan yangın yüzünden binlerce kişi tahliye ediliyor.
Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Balakleya şehrinde cephanelikte büyük bir yangın çıktı. Binlerce kişi şehirden tahliye edilirken bölgeden patlama sesleri yükseliyor. Patlamalardan dolayı yakınlardaki evlerin camları kırıldı.
kaynak:sabah
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