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ukrayna şokta! şehri boşaltıyorlar

UKRAYNA ŞOKTA! ŞEHRİ BOŞALTIYORLAR

Ukrayna'nın Balakleya şehrinde cephanelikte büyük yangın çıktı, kontrol altına alınamayan yangın yüzünden binlerce kişi tahliye ediliyor.

Tarih : 23 Mart 2017, 09:17
Puan Ver : Ukrayna Şokta! Şehri Boşaltıyorlar(6/10)5


Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Balakleya şehrinde cephanelikte büyük bir yangın çıktı. Binlerce kişi şehirden tahliye edilirken bölgeden patlama sesleri yükseliyor. Patlamalardan dolayı yakınlardaki evlerin camları kırıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ukrayna  Şokta  Şehri  Boşaltıyorlar    haber

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