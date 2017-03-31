Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ukrayna istihbarat yetkilisi patlama öldü!

UKRAYNA İSTİHBARAT YETKİLİSİ PATLAMA ÖLDÜ!

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensubu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Tarih : 31 Mart 2017, 15:04
Puan Ver : Ukrayna İstihbarat Yetkilisi Patlama Öldü!(7/10)5


Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna istihbaratından bir kişinin öldüğü bildirildi.



Donetsk Polis Merkezi Basın Merkezinden yapılan açıklamada sabah saatlerinde Mariupol şehir merkezinde bir otomobilde patlama olduğu belirtildi.



Otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.



Donetsk Bölge Savcılığı, ölen kişinin Ukrayna Güvenlik Servisine (SBU) mensubu olduğunu kaydetti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ukrayna  İstihbarat  Yetkilisi  Patlama  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER