UKRAYNA İSTİHBARAT YETKİLİSİ PATLAMA ÖLDÜ!
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensubu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna istihbaratından bir kişinin öldüğü bildirildi.
Donetsk Polis Merkezi Basın Merkezinden yapılan açıklamada sabah saatlerinde Mariupol şehir merkezinde bir otomobilde patlama olduğu belirtildi.
Otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Donetsk Bölge Savcılığı, ölen kişinin Ukrayna Güvenlik Servisine (SBU) mensubu olduğunu kaydetti.
kaynak:habertürk
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