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Ukrayna İle Rusya Arasında Doğal Gaz Krizi! Poroşenko, Tek Taraflı İptale Karşı Uyardı
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Ukrayna ile Rusya Arasında Doğal Gaz Krizi! Poroşenko, Tek Taraflı İptale Karşı Uyardı

UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA DOĞAL GAZ KRİZİ! POROŞENKO, TEK TARAFLI İPTALE KARŞI UYARDI

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Gazprom'un doğal gaz satışı ve transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

Tarih : 03 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Ukrayna İle Rusya Arasında Doğal Gaz Krizi! Poroşenko, Tek Taraflı İptale Karşı Uyardı(5/10)1

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz satışı ve doğal gaz transitine yönelik sözleşmeleri tek taraflı iptal etmesi halinde zararın karşılanması için yine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

TEK TARAFLI İPTALE KARŞI UYARDI

Poroşenko, enerji güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ile yaşanan doğal gaz krizine değindi.

Ukrayna enerji şirketi Naftogaz ile Rus enerji şirketi Gazprom arasındaki sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilemeyeceğini belirten Poroşenko, bu yöndeki ifadelerin ise Gazprom'un sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki isteksizliği ile açıklanabileceğine işaret etti.

ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAĞINI DUYURDU

Poroşenko, "Eğer bu (sözleşmenin feshi) gerçekleşirse şüphesiz Naftogaz, Gazprom'un sorumsuzca eylemlerinden dolayı meydana gelen zararın ilaveten karşılanması için uluslararası tahkim mahkemesine başvuracaktır." diye konuştu.

Ayrıca Poroşenko, Gazprom'un sözleşmeyi feshetmeyeceğine emin olduğunu vurgulayarak, bu durumun doğal gaz transitini tehdit etmediğini savundu.

2,56 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT ÖDEMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmederek, Rus şirketinin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom ise Ukrayna'ya doğalgaz akışını başlatmayacağını açıklamıştı.

Daha sonra Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Stockholm'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararını eleştirerek, mahkemedeki Ukrayna'ya doğal gaz satışı ve doğal gaz transitine yönelik sözleşmelerin feshedilmesi için derhal prosedüre başlayacaklarını bildirmişti.

Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz'dan yapılan açıklamada ise bu yönde henüz Gazprom'dan herhangi bir belge gelmediği ifade edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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