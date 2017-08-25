UKRAYNA İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Ukrayna maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek.
A Milli Takımımızın, 2 Eylül 2017 Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek.
MAÇ KHARKİV'DE
Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Metalist Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.
Kaynak: haberinburada
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