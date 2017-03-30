UKRAYNA EUROVİSİON'DAN UZAKLAŞTIRILABİLİR
Avrupa Yayın Birliğin (EBU) Başkanı İngrid Deltenre, Ukrayna'ya Eurovision'dan uzaklaştırma yaptırımlarının uygulanabileceğini açıkladı.
İngrid Deltenre, "Eurovision'un siyasi oyunlar için kullanılmasının derin üzüntüsü içindeyim. Müzikal yarışmanın amacı milyonlarca kişiyi eğlendirmesi, insanları birleştirmesidir. Kesinlikle birbirlerine karşı karşıya getirmek değildir" dedi.
kaynak:sabah
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