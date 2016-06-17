UKRAYNA EURO 2016'DAN ELENDİ!
EURO 2016 C Grubu ikinci maçında Almanya ile Polonya golsüz berabere kaldı. Bu skorla iki ekip de puanlarını dörde yükseltirken puansız Ukrayna'nın elenmesi kesinleşti.
EURO 2016 C Grubu ikinci maçında Almanya ile Polonya golsüz berabere kaldı. Bu skorla iki ekip de puanlarını dörde yükseltirken puansız Ukrayna'nın elenmesi kesinleşti.
C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya, ikinci maçında ise Kuzey İrlanda'ya 2-0'lık skorlarla kaybeden Ukrayna, puansız son sırada kaldı.
Grupta Almanya ve Polonya dörder puanla ilk iki sırayı paylaşırken Kuzey İrlanda ise üç puanla üçüncü basamakta yer aldı. Böylelikle gruptan çıkma şansını yitiren Ukrayna, turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.
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