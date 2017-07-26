UĞUR PEKTAŞ, ESKİ EŞİ GAMZE ÖZÇELİK İLE FOTOĞRAF PAYLAŞARAK BARIŞTIKLARINI DUYURDU
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, 5 yıl önce eşi Uğur Pektaş'tan ayrılmış son dönemde çiftin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Pektaş eski eşiyle fotoğraf paylaşarak iddiaları doğruladı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde aşkları başlayan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 2008 yılında evlenmiş, 2012 de ayrılmıştı. Çift 5 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
AŞKIN BELGESİNİ UĞUR PEKTAŞ PAYLAŞTI
Çiftin yeniden bir araya geldiği dedikoduları çıksa da ikili herhagi bir açıklama yapmamıştı. Beklenen cevap Uğur Pektaş'tan geldi. Pektaş eski eşinin de bulunduğu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
- Annesinin İkiziyle Tanışan Bebeğin Kafası Karıştı
- Minik Dostlarımız Horlarken Bile Sevimlilikten Ödün Vermiyor
- Charlie Bebeğin Ötenazi Hakkı İçin Ailesi Mahkemeden Gelecek Kararı Bekliyor
- Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar