UĞUR KURT DAVASINDA SANIK POLİSE 12 BİN 100 TL PARA CEZASI
Okmeydanı Cemevi'nde bir cenaze törenine katılmak üzere beklerken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme polis memuru S.K.'yu “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı 12 bin 100 tl para cezasına çevirdi.
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