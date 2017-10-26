Hindistan'da yapılan bir festivalde, erkekler kendileri ve ailelerine uğur getirsin diye inek sürüsünün altına yatıyor.

İlginç ritüelin adresi ineklerin kutsal sayıldığı Hindistan.

İNEKLER KOŞARAK ADAMLARIN ÜSTÜNDEN GEÇİYOR

Hindistan'da düzenlenen bir festivalde, erkekler kendileri ve aileleri için uğur getirsin diye inek sürüsünün altına yatıyor. İnekler sürü halinde adamların sırtlarına basarak koşuyorlar. Videoda adamlar cadde üzerinde yüzüstü uzanıyor, inekler de adamların sırtlarına basıyor.

BU ŞEKİLDE KENDİLERİNİ İNEKLERE KURBAN EDİYORLAR

İneklerin kutsal sayıldığı ülkede, ineklerin sırtlarına bastıkları adamlar bu şekilde acı çekerek kendilerini ineklere kurban ediyor.

İNEKLER RENGARENK SÜSLENİYOR

Kutlamalar için yüzlerce insan bir araya gelerek inekleri farklı bezlerle süslüyorlar.

Kaynak: haberinburada