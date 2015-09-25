

Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde dün meydana geldi. 1995- 2001 yılları arasında Samsunspor forması giyen futbolcu Uğur Dağdelen, Harmanlar Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde dubleks evinin garajında tabanca ile kendisini başından vurdu.







Saat 18.00 sıralarında eve gelen yakınları Dağdelen'in cansız bedenini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Dağdelen'in cenazesi evinden alınarak otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dağdelen'in neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



