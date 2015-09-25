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uğur dağdelen intihar etti!

UĞUR DAĞDELEN İNTİHAR ETTİ!

Samsunspor'da 1995- 2001 yıllarında forma giyen futbolcu 42 yaşındaki Uğur Dağdelen, Amasya'nın Merzifon İlçesi'ndeki evinde tabancayla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

Tarih : 25 Eylül 2015, 17:10
Puan Ver : Uğur Dağdelen İntihar Etti!(9/10)8


Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde dün meydana geldi. 1995- 2001 yılları arasında Samsunspor forması giyen futbolcu Uğur Dağdelen, Harmanlar Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde dubleks evinin garajında tabanca ile kendisini başından vurdu.



Saat 18.00 sıralarında eve gelen yakınları Dağdelen'in cansız bedenini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Dağdelen'in cenazesi evinden alınarak otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dağdelen'in neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.










Etiketler: Uğur  Dağdelen  İntihar  Etti    haber

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