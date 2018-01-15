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Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
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Uğur Boral FETÖ'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi

UĞUR BORAL FETÖ'CÜ FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ SAVCILIĞA VERDİ

Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu Uğur Boral ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdi.

Tarih : 15 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi(10/10)6

Uğur Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.

ZAFER BİRYOL DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.

Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

FUTBOLCULAR DIŞINDA TEKNİK DİREKTÖR İSİMLERİDE GÜNDEMDE

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Ligdeki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Ligde takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor. Kaynak: GazeteVatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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