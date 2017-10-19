UĞUR AKKUŞ'TAN EŞİYLE İLGİLİ BOMBA İDDİA: OĞLUMA, KIZ ÇOCUĞU KIYAFETLERİ GİYDİRİYOR
Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş, boşanma aşamasındaki eşi için "Psikolojik sorunları var, oğluma kız çocuğu kıyafetleri giydiriyor." diyerek bomba iddialarda bulundu.
Manken Ebru Şallı'nın evli iş adamı Uğur Akkuş ile sevgili olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Uğur Akkuş'a eşi Gonca Akkuş boşanma davası açınca velayet savşaları da başladı. Uğur Akkuş, boşanma aşamasındaki eşi için çok setr iddialarda bulundu.
"OĞLUMA MAKYAJ YAPIYOR"
İstanbul Aile Mahkemesi'nde karşı dava açan Uğur Akkuş, eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını savundu. Gonca Akkuş'un oğluna kız kıyafetleri giydirip makyaj yaptığını ileri süren Akkuş, çocuklarının velayetini ve boşanmalarına karar verilmesini istedi.
GONCA AKKUŞ 40 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Gonca Akkuş ise iki çocuğunun babası Uğur Akkuş'un Ebru Şallı île Bodrum kaçamağını affetmedi. Akkuş, eşine 40 milyon TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.
Kaynak: haberinburada
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