UĞULTUNUN ARDINDAN KABARMAYA BAŞLAYAN GÖL, PANİĞE YOL AÇTI! O ANLAR KAMERADA
Uşak'ta Göğem Gölü'ne giden vatandaşlar, aniden oluşan uğultunun ardından gölün orta kısımlarının kaynarcasına kabardığını görünce panik yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Uşak merkezde bulunan gölde dün akşam yükselen uğultu ve suyun kabarması paniğe neden oldu. O anlar ise balık tutmak için bölgede bulunan ailenin cep telefonunca saniye saniye görüntülendi.
UĞULTUNUN ARDINDAN KABARMAYA BAŞLADI
Uşak merkeze 14 kilometre mesafede bulunan Göğem Gölünde dün akşam üzeri esrarengiz bir olay yaşandı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde gölün orta kısımlarından uğultu geldiği ve ardından bir anda gölün adeta kaynarcasına kabarmaya başladığı gözlemlendi. Bu anlar göl etrafında piknik yapan ve balık tutan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
"BİR ANDA BULANIKLAŞTI"
Olayın görgü tanıklarından olan ve yaşananları cep telefonuna kaydeden Rüyam Yaman, yaşanan o anları şöyle anlattı; "Dün ailece piknik yapmak üzere Göğem göletine geldik. Saat 17:30 civarında gölden bir uğultu sesi yükseldi. Dönüp baktığımızda gölün kabardığını gördük. Hemen cep telefonumuzu açarak kaydetmeye başladık. Bizim dışımızda bir sürü insan bu anları gördü. Sonrasında ilk geldiğimizde berrak olan gölet bir anda bulanıklaştı. Bizlerde tedirgin olduk ve göletten uzaklaştık. Yaşanan olayın yetkiler tarafından araştırılmasını istiyoruz"
BÖLGEDE İNCELEME YAPILIP BİLGİ VERİLECEK
Öte yandan; konuyla ilgili görüntüleri izleyen İl Özel İdaresi ve DSİ yetkilileri bölgede inceme yapılacağını, akabinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Asker, İdlib'e Üçüncü İntikali Gerçekleştirdi! Hedef: Anadan Kasabası
- Irak Başbakanı İbadi'den Silahlı Kuvvetlere Çağrı: Can Güvenliği Korunacak
- Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
- Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
- Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
- Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Bu Haberle İlgili Yorumlar