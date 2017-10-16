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Uğultunun Ardından Kabarmaya Başlayan Göl, Paniğe Yol Açtı! O Anlar Kamerada

UĞULTUNUN ARDINDAN KABARMAYA BAŞLAYAN GÖL, PANİĞE YOL AÇTI! O ANLAR KAMERADA

Uşak'ta Göğem Gölü'ne giden vatandaşlar, aniden oluşan uğultunun ardından gölün orta kısımlarının kaynarcasına kabardığını görünce panik yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Uğultunun Ardından Kabarmaya Başlayan Göl, Paniğe Yol Açtı! O Anlar Kamerada(5/10)1

Uşak merkezde bulunan gölde dün akşam yükselen uğultu ve suyun kabarması paniğe neden oldu. O anlar ise balık tutmak için bölgede bulunan ailenin cep telefonunca saniye saniye görüntülendi.

UĞULTUNUN ARDINDAN KABARMAYA BAŞLADI

Uşak merkeze 14 kilometre mesafede bulunan Göğem Gölünde dün akşam üzeri esrarengiz bir olay yaşandı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde gölün orta kısımlarından uğultu geldiği ve ardından bir anda gölün adeta kaynarcasına kabarmaya başladığı gözlemlendi. Bu anlar göl etrafında piknik yapan ve balık tutan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

"BİR ANDA BULANIKLAŞTI"

Olayın görgü tanıklarından olan ve yaşananları cep telefonuna kaydeden Rüyam Yaman, yaşanan o anları şöyle anlattı; "Dün ailece piknik yapmak üzere Göğem göletine geldik. Saat 17:30 civarında gölden bir uğultu sesi yükseldi. Dönüp baktığımızda gölün kabardığını gördük. Hemen cep telefonumuzu açarak kaydetmeye başladık. Bizim dışımızda bir sürü insan bu anları gördü. Sonrasında ilk geldiğimizde berrak olan gölet bir anda bulanıklaştı. Bizlerde tedirgin olduk ve göletten uzaklaştık. Yaşanan olayın yetkiler tarafından araştırılmasını istiyoruz"

BÖLGEDE İNCELEME YAPILIP BİLGİ VERİLECEK

Öte yandan; konuyla ilgili görüntüleri izleyen İl Özel İdaresi ve DSİ yetkilileri bölgede inceme yapılacağını, akabinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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