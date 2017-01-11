

Kulaktan kulağa yayılan dedikodular Dağ 2 filmini sinema salonlarında gişenin zirvesine taşıdı. Askerleri anlatan film sadece 9 haftada 17 milyon lira gişe geliri elde etti. 2016 yılına tartışmasız en çok damga vuran Türk filmi olan Dag 2 gişe geliriyle de Ufuk Bayraktar'ı zengin etti.







Bugüne kadar sinema filminden dizilere kadar pek çok yapımda rol alan Ufuk Bayraktar belki de bugüne kadar en çok parayı Dag 2 filmiyle kazanmış oldu.



Ufuk Bayraktar Dağ 2 ile zengin oldu







Dağ 2 filminde başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Murat Serezli ile paylaşan Ufuk Bayraktar filmin gişe başarasınıdan nasibini aldı. Çünkü Bayraktar film için gişe geliri üzerinden anlaşma yaptı. Film de beklenenin üzerinde bir gelir elde edince Ufuk Bayraktar'ın aldığı ücret 1 milyon lirayı buldu.







Film dünyasına Bekleme odası ile adım atan ve asıl çıkışını Zeki Demirkubuz'un Kader filmiyle yapan Ufuk Bayraktar özellikle Ezel dizisindeki rolüyle de milyonlarca kişi tarafından tanınan bir oyuncu olmuştu.











kaynak:haberbedava