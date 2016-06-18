UEFA'DAN TÜRKİYE'YE İKİNCİ SORUŞTURMA
EURO2016 Fransa'da İspanya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın ardından UEFA, Türk taraftarların sebep olduğu ihlaller nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bir soruşturma daha açtı.
EURO2016 Fransa'da İspanya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın ardından UEFA, Türk taraftarların sebep olduğu ihlaller nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na bir soruşturma daha açtı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Türk taraftarların statta meşale yakması, sahaya yanıcı ve yabancı madde atılması ve sahaya bir taraftarın girmesi nedeniyle Türkiye hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
Grubumuzda oynanan Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan maçında ise Hırvat taraftarların sahaya meşale atması ve ırkçı tezahüratlar yapması sebebiyle Hırvatistan Futbol Federasyonu'na da soruşturma açıldı.
UEFA, Türkiye ve Hırvatistan hakkındaki kararını D Grubu'ndaki son maçların oynanacağı 21 Haziran 2016 Salı gününden bir gün önce açıklayacağını da belirtti.
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