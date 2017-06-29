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uefa'dan türkiye'ye 91 milyon euro

UEFA'DAN TÜRKİYE'YE 91 MİLYON EURO

?KPMG Football Benchmark Ekibi kulüplerin UEFA gelirlerini inceledi. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının mercek altına alındığı çalışmada Süper Lig kulüplerinin UEFA'dan 91 milyon Euro gelir elde ettiği ortaya çıktı. İki sezonda 509 milyon Euro kazanan İspanyol kulüpleri ise zirvede yer aldı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 14:00
Puan Ver : Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro(9/10)6


KPMG Football Benchmark Ekibi, kulüplerin en önemli kaynaklarından biri olan UEFA gelirlerini inceledi. KPMG Futbolun Elitleri 2017 raporunda yer alan araştırmada, UEFA'nın kulüplere dağıttığı performans ve pazarlama değerleri de yer aldı.



53 MİLYON EURO YAYIN VE PAZARLAMA GELİRİ SAĞLANDI



KPMG'nin araştırmasında 2014-15 ve 2015-16 sezonları incelendi. Buna göre Süper Lig'in Avrupa'daki temsilcileri iki sezonda UEFA'dan 91 milyon Euro gelir sağladı. Bu rakamın 53 milyon Euro'su pazarlama ve yayın gelirlerinden oluşurken 38 milyon Euro da performans primleri olarak ön plana çıktı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginin yer aldığı araştırmada Türkiye 91 milyon Euro gelirle 7'inci sırada yer aldı. Süper Lig, 80 milyon Euro gelirli Hollanda Ligi'ni geride bıraktı.



 



 



kaynak:sabah








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