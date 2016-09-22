UEFA'DAN 'SAAT' AYARI
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un 30 Ekim'den sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlangıcı geriye alındı.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un 30 Ekim'den sonra oynayacağı iç saha maçlarının başlangıcı geriye alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar