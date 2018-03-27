UEFA'DAN RADİKAL KARAR! UZAYAN MAÇLARDA OYUNCU DEĞİŞTİRME SAYISI ARTTI
UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğinin yapılabileceğini duyurdu.
UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.
FİNALLERDE KADRO SAYISI ARTTI
Habertürk'ün haberine göre; Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.
SAATLER DE DEĞİŞTİ
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Engelli Vatandaş Kira Borcunu Ödeyemedi, Çatıdan Atlayıp İntihar Etti
- Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor
- Çölde Vaha Gibi! Bu Tren İstasyonu Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu
- Dokturu Yerde Sürüklediler! Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi
- Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
- Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
- Öğrencisi İle Basılan Öğretmenin Mesajları Ortaya Çıktı: Tüm Gün Seninle İlişkiye Girmek İstiyorum
- Abd Okullarındaki Irkçı Ayrımcılığın Seyrini Değiştiren İsim Hayatını Kaybetti
- Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar