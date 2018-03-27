UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

FİNALLERDE KADRO SAYISI ARTTI

Habertürk'ün haberine göre; Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

SAATLER DE DEĞİŞTİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

Kaynak: haberinburada