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UEFA'dan radikal karar! Uzayan maçlarda oyuncu değiştirme sayısı arttı

UEFA'DAN RADİKAL KARAR! UZAYAN MAÇLARDA OYUNCU DEĞİŞTİRME SAYISI ARTTI

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğinin yapılabileceğini duyurdu.

Tarih : 27 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Uefa'dan Radikal Karar! Uzayan Maçlarda Oyuncu Değiştirme Sayısı Arttı(10/10)6

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

FİNALLERDE KADRO SAYISI ARTTI

Habertürk'ün haberine göre; Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

SAATLER DE DEĞİŞTİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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