UEFA, Galatasaray'ın 2015-16 sezonunda söz verdiği finansal kriterleri yerine getiremediğini açıkladı. Aslan, transfer cezası veya Avrupa'dan men alabilir



UEFA, Galatasaray'ın 2015-16 sezonunda söz verdiği finansal kriterleri yerine getiremediğini açıkladı. Aslan, transfer cezası veya Avrupa'dan men alabilir



Galatasaray'a dün akşam saatlerinde şok bir haber geldi. Finansal Fair Play konusunda uzun süredir gözlem altında olan sarı- kırmızılı kulüp, UEFA'nın "Başarısız oldunuz" açıklamasıyla şok yaşadı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edilen sarı-kırmızılı kulüp hakkındaki karar, şubat ayı sonunda belli olacak. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray'ın 2015-2016 sezonunda finansal fair play kurallarını yerine getirmekte başarısız oldu. Galatasaray, UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu'na sevk edildi. Galatasaray hakkında karar şubat sonunda belli olacak" ifadeleri yer aldı. Galatasaray'a transfer yasağı, para cezası veya Avrupa kupalarından men cezası verilebilir.