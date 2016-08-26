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uefa'dan flaş karar! türk takımlarına şampiyonlar ligi şoku!

UEFA'DAN FLAŞ KARAR! TÜRK TAKIMLARINA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞOKU!

FANATİK'in duyurduğu Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma durumunun tehlikeye girmesi haberi gerçekleşti. Devler Ligi'nde 2018-2019 sezonunda 4 büyük ligden ilk 4 takımın katılması UEFA'nın yaptığı açıklamayla resmileşti.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:17
Puan Ver : Uefa'dan Flaş Karar! Türk Takımlarına Şampiyonlar Ligi Şoku!(0/10)


 Avrupa futbolunda tüm dengeleri sarsacak ve Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakacak bir senaryo gerçek oldu. Avrupa futbolunda söz sahibi olan 4 ülke; İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya UEFA'ya, Devler Ligi'nin formatının değiştirilmesi için yaptığı baskı sonucunu verdi.



4 ülkenin temsilcileri, UEFA ile yaptıkları son görüşmede, bundan böyle kendi ülkelerinden dörder takımın mutlaka Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almasını istemişti. UEFA ile yapılan görüşmede sponsorların katkısına dikkat çekilerek, formatın değiştirilmesi istenmişti. Yeni formatta 4 İngiliz, 4 İspanyol, 4 Alman ve 4 İtalyan takımın mutlaka gruplarda yer alması talep edildi. UEFA'nın bu talep üzerine yaptığı toplantı sonucunda, 2018-2019 sezonundan itibaren Devler Ligi arenasında 4 büyük ligden ilk 4 takımın doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına gitmesine karar verildi.

 








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