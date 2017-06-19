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uefa'dan fenerbahçe'ye mektup

UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE MEKTUP

Fenerbahçe'ye UEFA'dan mektup geldi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:33
Puan Ver : Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup(6/10)7


Süper Lig'i 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sarı lacivertli kulübe UEFA'dan gelen yazıda şunlar yer aldı:



"Kulübümüzün, 2017-2018 futbol sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiği ve turnuvada oynamaya hak kazandığı UEFA tarafından tarafımıza resmen bildirilmiştir.



UEFA'dan kulübümüze 19 Haziran 2017 tarihinde tebliğ edilen bilgilendirme yazısında, kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 futbol sezonuna ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığı ifade edilmiş, turnuvada bulunmasında hiçbir sıkıntı olmadığı dile getirilmiştir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Uefa  Dan  Fenerbahçe  Ye  Mektup    haber

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