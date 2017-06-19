UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE MEKTUP
Fenerbahçe'ye UEFA'dan mektup geldi.
Süper Lig'i 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Sarı lacivertli kulübe UEFA'dan gelen yazıda şunlar yer aldı:
"Kulübümüzün, 2017-2018 futbol sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiği ve turnuvada oynamaya hak kazandığı UEFA tarafından tarafımıza resmen bildirilmiştir.
UEFA'dan kulübümüze 19 Haziran 2017 tarihinde tebliğ edilen bilgilendirme yazısında, kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 futbol sezonuna ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığı ifade edilmiş, turnuvada bulunmasında hiçbir sıkıntı olmadığı dile getirilmiştir.
kaynak:sabah
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